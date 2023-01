Vincent Janssen scoort twee keer voor Antwerp, Noa Lang trefzeker voor Brugge

Antwerp-trainer Mark van Bommel had in zijn basisopstelling behalve voor Janssen nog een plaats ingeruimd voor de Nederlanders Calvins Stengs en Jurgen Ekkelenkamp. Janssen opende de score met een tegendraadse kopbal na een voorzet van Jelle Bataille. Het was zijn dertiende treffer van het seizoen in de Pro League. Na een halfuur stond het al 2-0 via de Kosovaar Arbnor Muja die raak schoot na een combinatie met Ekkelenkamp.

De Colombiaan Steven Alzate scoorde tegen, maar zijn ploeggenoot Merveille Bokadi bracht met een eigen doelpunt de marge nog voor rust weer op twee: 3-1. Standard verloor in de 53e minuut Gojko Cimirot, die zijn tweede gele kaart kreeg. In de slotfase maakte Janssen er nog 4-1 van. Hij gleed de bal uit een voorzet van Ritchie De Laet in het doel.

Lang trefzeker

Noa Lang heeft na vijf maanden weer een doelpunt gemaakt voor Club Brugg. De 23-jarige aanvaller benutte in de thuiswedstrijd tegen Charleroi in de blessuretijd van de eerste helft een strafschop (1-2). Kort na rust zorgde de Deen Andreas Skov Olsen voor de gelijkmaker, maar verder kwam Brugge niet.

Lang was dit seizoen tot zondag één keer trefzeker in de Belgische competitie. De oud-Ajacied, die met Oranje meedeed aan het WK in Qatar, scoorde halverwege augustus in de uitwedstrijd tegen Leuven (0-3). Ook toen gebeurde dat uit een strafschop. Vorig seizoen kwam Lang in de Belgische competitie tot zeven doelpunten en het seizoen daarvoor tot zestien.

Club Brugge neemt na 22 wedstrijden de vierde plek in in de hoogste klasse met 37 punten. Koploper Racing Genk heeft 55 punten en speelde een duel minder. Antwerp staat derde met 45 punten uit 22 duels.