Vincent Janssen scoort twee keer voor winnend Antwerp

Antwerp-trainer Mark van Bommel had in zijn basisopstelling behalve voor Janssen nog een plaats ingeruimd voor de Nederlanders Calvins Stengs en Jurgen Ekkelenkamp. Janssen opende de score met een tegendraadse kopbal na een voorzet van Jelle Bataille. Het was zijn dertiende treffer van het seizoen in de Pro League. Na een halfuur stond het al 2-0 via de Kosovaar Arbnor Muja die raak schoot na een combinatie met Ekkelenkamp.

De Colombiaan Steven Alzate scoorde tegen, maar zijn ploeggenoot Merveille Bokadi bracht met een eigen doelpunt de marge nog voor rust weer op twee: 3-1. Standard verloor in de 53e minuut Gojko Cimirot, die zijn tweede gele kaart kreeg. In de slotfase maakte Janssen er nog 4-1 van. Hij gleed de bal uit een voorzet van Ritchie De Laet in het doel.

Antwerp staat derde met 45 punten uit 22 duels. Koploper Genk heeft 10 punten meer en een duel minder gespeeld.