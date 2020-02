Jonge Nederlanders winnen met ’Liverpool B’

Het doelpunt werd gemaakt door Ro-Shaun Williams, centrale verdediger van Shrewsbury Town. Williams kopte de bal een kwartier voor tijd na een lange bal van Liverpool over zijn eigen doelman.

Na de 2-2 op zondag 26 januari liet Klopp al doorschemeren dat hij zijn spelers rust zou geven voor de wedstrijd in Liverpool en dat hij zelf óók thuis zou blijven. Hij hield zich aan zijn woord en legde de verantwoordelijkheid bij Neil Critchley, die tegen de club uit League One - het derde niveau - alleen de beschikking had over talentvolle jeugdspelers. Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever speelden beiden de hele wedstrijd.

Ki-Jana Hoever in actie. Ⓒ Reuters

Derby County, waar Phillip Cocu trainer is, verzekerde zich ook van een langer verblijf in het bekertoernooi. De ploeg van Cocu won met 4-2 van Northampton Town en Wayne Rooney bepaalde met een penalty de eindstand.

Newcastle United redt het maar net

Newcastle United voorkwam maar net een blamage. De club uit de Premier League won in de replay pas na verlenging bij Oxford United, waar de Ier Liam Kelly na een uur inviel.

Newcastle leek een vrij eenvoudige avond te krijgen en na een half uur stond het al 0-2, na doelpunten van Sean Longstaff en Joelinton. Die stand stond tot de 84e minuut op het scorebord, maar de van Feyenoord gehuurde Kelly zorgde met een doelpunt voor een spannende slotfase. Diep in blessuretijd dwong Nathan Holland met een fraaie volley vanaf de rand van het strafschopgebied een verlenging af.

Het leek uit te draaien op strafschoppen, maar in de 116e minuut zorgde Allan Saint-Maximin ervoor dat Newcastle een blamage bespaard bleef tegen de club uit League One, het derde niveau van Engeland.

PSG wint in Franse competitie

Paris Saint-Germain heeft zonder Neymar de negentiende zege van het seizoen behaald. De uitwedstrijd tegen Nantes in Ligue 1 werd met 2-1 gewonnen door de koploper. Mauro Icardi zette PSG na een half uur op voorsprong door een schot van Ángel Di María van richting te veranderen, Thilo Kehrer kopte na een uur raak uit een corner van Di María.

Thilo Kehrer heeft gescoord, en dat wil hij weten. Ⓒ AFP

De Nigeriaan Moses Simon bracht halverwege de tweede helft de spanning terug, maar verder dan dat kwam Nantes niet. Voor de bezoekers was het al de zevende overwinning op een rij, in alle competities. De laatste nederlaag van de regerend landskampioen dateert van 1 november van vorig jaar, toen Dijon met 2-1 te sterk bleek.

Neymar was niet mee afgereisd naar Nantes. De Braziliaanse aanvaller heeft last van een ribblessure.