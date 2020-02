Jonge Nederlanders winnen met Liverpool in FA Cup

Het doelpunt werd gemaakt door Ro-Shaun Williams, centrale verdediger van Shrewsbury Town. Williams kopte de bal een kwartier voor tijd na een lange bal van Liverpool over zijn eigen doelman.

Na de 2-2 op zondag 26 januari liet Klopp al doorschemeren dat hij zijn spelers rust zou geven voor de wedstrijd in Liverpool en dat hij zelf óók thuis zou blijven. Hij hield zich aan zijn woord en legde de verantwoordelijkheid bij Neil Critchley, die tegen de club uit League One - het derde niveau - alleen de beschikking had over talentvolle jeugdspelers. Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever speelden beiden de hele wedstrijd.

Ki-Jana Hoever in actie. Ⓒ Reuters

Derby County, waar Phillip Cocu trainer is, verzekerde zich ook van een langer verblijf in het bekertoernooi. De ploeg van Cocu won met 4-2 van Northampton Town en Wayne Rooney bepaalde met een penalty de eindstand.