Kiki Bertens stopt met tennis: ’De tank is echt leeg’

Bertens werkt in de komende weken het grasseizoen af en waarschijnlijk vormt het olympisch tennistoernooi in Tokio het laatste moment van haar imposante loopbaan. De kans bestaat dat de huidige nummer twintig van de wereld ook de US Open nog zal afwerken, maar dat is lang niet zeker.

In een emotionele verklaring legde Bertens uit waarom ze een punt achter haar loopbaan zet. Na haar rentree in maart bleef ze ondanks een operatie last houden van haar achillespees. „Ik werkte voor mijn gevoel harder dan ooit, maar mijn lichaam werkte niet mee”, vertelt Bertens. „Er zijn dagen dat het heel goed gaat, maar ook dagen dat ik niks kan. Dit maakt het erg zwaar en frustrerend, omdat ik de lat altijd heel hoog heb gelegd. Ik heb altijd het maximale van mezelf geëist, maar nu is de tank echt leeg.”

Moed der wanhoop

Bertens wordt gezien als de beste Nederlandse tennisster ooit. In 2019 bereikte de geboren Wateringse de vierde positie op de WTA-ranglijst, beter dan elke andere Nederlandse vrouw in het verleden. Bovendien schreef ze tien WTA-toernooien op haar naam in het enkelspel en stond ze in 2016 in de halve finale van Roland Garros. In datzelfde jaar leidde ze de Nederlandse Fed Cup-ploeg naar de laatste vier van het landentoernooi.

2020 begon hoopgevend met een titel in Sint Petersburg, maar vervolgens werd ook voor Bertens alles anders door de coronacrisis. Ze proefde van het leven buiten tennis. Bij de hervatting van de toernooien in september 2020 kreeg ze direct te maken met de achillespeesblessure die weer opspeelde. Bertens besloot eind oktober vorig jaar tot een operatie en keerde begin maart terug op de WTA Tour. Sindsdien is het kwakkelen geblazen en kampte ze regelmatig met fysieke tegenslag. Met de moed der wanhoop ging ze naar Roland Garros, maar ook daar strandde Bertens in de eerste ronde. Na een periode van bezinning kwam ze in de afgelopen weken tot de conclusie dat het mooi is geweest.