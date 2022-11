Premium Het beste van De Telegraaf

Red Bull-rijders op zachte én mediumband geen partij voor concurrentie Zorgen bij Max Verstappen na sprintrace: ‘We hebben echt wel een probleem’

Een zeldzaam beeld in 2022: een Mercedes passeert Verstappen. Ⓒ ANP/HH

SÃO PAULO - De uitgelaten vip's in de overbevolkte Braziliaanse paddock deinden na de sprintrace op Interlagos mee op de klanken van een samba-band, maar Max Verstappen had na afloop weinig reden tot lachen, laat staan swingen. Nadat hij op zijn niet werkende rubber glibberend en glijdend als vierde over de streep was gekomen, keek hij weinig hoopvol vooruit richting de race van zondag.