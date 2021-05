Trotse Max Verstappen na historische zege: ‘Deze wil je winnen’

,,Deze Grand Prix wil je winnen als coureur. Van kleins af aan kijk ik naar de race in Monaco. Als je dan hier staat, is dat wel iets om trots op te zijn”, aldus Verstappen, die nu vier punten meer heeft dan Lewis Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap. ,,Ik kijk ook alweer vooruit, het is nog een lang seizoen, maar laten we op deze manier doorgaan.”

Verstappen kende eigenlijk geen centje pijn in Monaco. Los van één ronde, toen hij naar binnen ging voor een pitstop en teamgenoot Sergio Pérez even door bleef rijden, lag hij na het wegvallen van Charles Leclerc – al voor de race – de hele Grand Prix aan de leiding.

Max Verstappen balt zijn vuist na zijn zege in Monaco. Ⓒ AFP

,,Het is heel speciaal om hier te winnen. Voor mij is het zelfs de eerste keer op het podium”, lachte Verstappen. ,,Maar het zijn zoveel rondjes, je moet de focus houden. Je moet de banden in de gaten houden en zorgen dat je een goed gat hebt voor de stop. De anderen gingen eerder naar binnen, dus dat maakte het wat makkelijker. We hadden het aardig onder controle hier.”