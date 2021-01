Motorcoureur Joan Barreda Bort boekt 27e zege in Dakar Rally

Barreda hield in de zesde etappe, van Al Qaisumah naar Ha Il, Ross Branch uit Botswana 13 seconden achter zich. De Australiër Daniel Sanders werd derde, op 53 tellen van de winnaar.

In het algemeen klassement bezet Barreda de zevende plaats. De leiding is in handen van Toby Price uit Australië, die in de rit zevende werd. Hij heeft een voorsprong van meer dan twee minuten op de Argentijn Kevin Benavides.

Bij de auto's ging de dagzege naar Carlos Sainz (Mini), die de in eigen land rijdende Yazeed Al-Rajhi (Toyota) 4 minuten en 3 seconden achter zich hield. Nasser Al-Attiyah (Toyota) gaf 7.16 toe en klassementsleider Peterhansel (Mini) 7.34. Peterhansel heeft in het klassement 5.53 voorsprong op Al-Attiyah uit Qatar.

Ingekorte rit

De zesde etappe was om veiligheidsredenen ingekort. De organisatoren besloten de start uit te stellen en een tussenpunt over te slaan, waardoor de afstand van de klassementsproef met 100 kilometer werd ingekort. Daardoor kregen de deelnemers, waarbij heel wat amateurs, meer tijd om bij te komen van alle ontberingen op donderdag.

Zaterdag is een rustdag in de Dakar Rally. De wedstrijd wordt zondag hervat met een etappe van Ha'il naar Sakaka. Er zijn dan nog zes etappes te rijden in de wedstrijd die volgende week vrijdag afloopt.