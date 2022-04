Buitenlandse media: ’Van Dijk nooit in de problemen bij het beste Liverpool ooit’

Voetbal

Liverpool zet grote stap richting finale Champions League

Liverpool ligt nog altijd op koers om voor het eerst sinds 2019 de Champions League te winnen. In het heenduel van de halve finales werd woensdagavond Villarreal met 2-0 verslagen. Na rust braken Virgil van Dijk & co de Spaanse muur vakkundig af. Over zes dagen zal in Spanje blijken wat die over...