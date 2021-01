Rico Verhoeven bidt voor gewonde collega Robin van Roosmalen, operatie goed verlopen

„Robin is een goede vriend van me en we hebben hetzelfde management”, zei Verhoeven tijdens zijn vooruitblik op zijn naderende gevecht met Jamal Ben Saddik. „Blijf vechten voor je leven. Het is een moeilijke tijd; je hebt een zwaar ongeluk gehad en je vecht voor je leven. Hopelijk kom je erdoorheen. Ik bid voor jou en je familie, broer.”

Ook Ben Saddik richtte zich tot Van Roosmalen. „Het is tragisch wat er is gebeurd”, aldus de Marokkaanse Belg. „Ik hoop dat je herstelt en snel terugkeert in training, met een gezonde levensstijl. Mijn condoleances voor de vrienden en familie van Robin.”

Van Roosmalen is bij bewustzijn en is geopereerd. Op Instagram liet hij van zich horen: „Bedankt voor alle berichten, liefde en support. We waarderen het. De operatie is goed verlopen.” De kickbokser uit Den Bosch werd eerder in twee verschillende klassen wereldkampioen bij kickboksbond Glory. Die organisatie sprak woensdagavond op Twitter medeleven uit richting de familie van Robin en Melissa.

Ⓒ ANP/HH

Bij het ongeval waren een personenauto en een vrachtwagen betrokken. De chauffeur van de vrachtwagen werd aangehouden. De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk. Ooggetuigen zeiden dat de slachtoffers op de vluchtstrook stonden toen ze werden aangereden.

Van Roosmalen vocht jarenlang voor Glory. Inmiddels staat hij onder contract bij MMA-organisatie Bellator.