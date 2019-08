Tourwinnaar Bernal eert overleden Lambrecht

„Bjorg was een renner die ik vaak tegenkwam de voorbije jaren”, vervolgde Bernal, die in 2017 de Belg in de Tour de l’Avenir, ook wel bekend als de Ronde van de Toekomst, naar een tweede plek verwees. „Hij is tijdens een wedstrijd overleden en daar heb ik het heel moeilijk mee. De manier waarop hij is gestorven, komt heel dichtbij. Het is moeilijk te accepteren. We blijven voor hem koersen.”

Bernal werd in zijn thuishaven Zipaquira groots onthaald vanwege zijn historische eindzege in de Ronde van Frankrijk. De troef van Team Ineos is de eerste Colombiaanse winnaar van ’s werelds grootste wielerronde.

Lambrecht kwam maandag in Ronde van Polen tijdens een rit over 150 kilometer van Chorzów naar Zabrze hard ten val. De Belg moest eerst worden gereanimeerd, voordat hij naar een ziekenhuis kon worden gebracht. Daar overleed hij. Teamdokter Maarten Meirhaeghe gaf woensdag meer uitleg over de oorzaak van het tragische overlijden van Lambrecht.

„Bjorg is overleden aan een grote scheur van de lever die een massieve inwendige bloeding veroorzaakt heeft. Ten gevolge daarvan heeft Bjorg een hartstilstand gekregen. Bjorg heeft de grootst mogelijke pech gehad door de manier waarop hij ten val gekomen is”, aldus Meirhaeghe. „Bij dergelijke inwendige bloeding is een mirakel nodig, een mirakel dat Bjorg niet gegund was… De plaats en het tijdstip hadden geen invloed op de gevolgen. Zelfs mocht dergelijk letsel zich in een ziekenhuis voltrokken hebben, is de kans op een slechte afloop reëel.”