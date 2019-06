SC Heerenveen slaat slag met Odgaard en Faik

Faik komt over van het Belgische Zulte Waregem. Eerder speelde hij bij Almere City FC, Roda JC en Excelsior. De 27-jarige Faik ondertekent een contract voor drie seizoenen.

Odgaard, die 20 jaar is, wordt door Heerenveen voor een jaar gehuurd van het Italiaanse Sassuolo. De Deense aanvaller is afkomstig uit de jeugdopleiding van Lyngby BK. Hij speelde in meerdere jeugdelftallen van de Deense bond.

SC Heerenveen hervatte zaterdag de trainingen. De Friezen spelen op zondag 4 augustus de eerste competitiewedstrijd, in Almelo tegen Heracles.