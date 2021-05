Gemengde gevoelens bij Max Verstappen: ’Goed hersteld van donderdag’

Verstappen was donderdag na de eerste twee trainingen nog erg ontevreden in Monaco. „We hebben ons goed hersteld van donderdag, dus het zag er goed uit. Het is alleen erg jammer van die rode vlag”, doelt de Limburger op het voortijdig beëindigen van de laatste kwalificatiesessie na de klapper van Leclerc bij het zwembad. „Heel ongelukkig natuurlijk. Ik voelde me heel comfortabel en we waren echt aan het opbouwen naar een laatste push met drie rondjes, waarin de derde ronde de snelste zou zijn. Die rode vlag voorkwam een kans op pole position.”

Afwachten

Leeftijdsgenoot Leclerc was voor eigen publiek natuurlijk dolblij met pole position. Al moet nog blijken of hij daadwerkelijk vanaf die eerste plek kan starten. Als bijvoorbeeld de versnellingsbak vervangen dient te worden, krijgt de Ferrari-coureur een gridstraf.

„Daar maak ik me wel zorgen over”, beaamde Leclerc. „Het is jammer dat ik zo in de muur eindig, maar tegelijkertijd ben ik heel blij met mijn eerste snelle ronde. Dit is een heel grote verrassing voor iedereen, dat we eerste en vierde (teamgenoot Carlos Sainz, red.) staan.”