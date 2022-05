Willem II doet Teun Jacobs aanbieding

Vorige week meldden wij al dat Jacobs de belangrijkste kandidaat was voor de post, die sinds het ontslag van Joris Mathijsen vacant is. Dat gebeurde nadat Jordens Peters had bedankt en een tweede kandidaat financieel niet haalbaar bleek. Die kreeg tijdens de spelersreünie zaterdag te horen dat de keuze op een ander gevallen was.

Jacobs moest als gevolg van de tegenvallende resultaten bij Almere City vertrekken. Hij was in het verleden eerder hoofd opleidingen en jeugdtrainer bij NEC. Voor hij bij Almere City aan de slag ging was Jacobs in dienst van de KNVB waar hij de managementsfunctie technische zaken bekleedde.