Wiegman stelt sterkste elftal op

Oranje is al geplaatst voor de volgende ronde. Wiegman: „We willen winnen, dat is het uitgangspunt. Dan is het ook logisch dat de beste speelsters in het veld komen te staan.”

Wie dat zijn liet Wiegman in het midden. „We hebben een bepaalde basis, maar we hebben ook speelsters die heel goed zijn ingevallen. Dus moet ik keuzes maken. De groep van goede speelsters is heel breed. Maar nee, ik ben geen coach die na een mindere prestatie het elftal meteen omgooit. Ik geloof niet dat zoiets helpt.”

Nederland won in Frankrijk twee keer, van Nieuw-Zeeland en Kameroen. Tegen Canada is een gelijkspel voldoende om groepswinnaar te worden.