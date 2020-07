Wesley Sneijder toch niet bij groepstraining DHSC aanwezig

Het is niet duidelijk wanneer Sneijder wel voor het eerst zal meetrainen. „Er is veel publiciteit naar uitgegaan, daarom is het goed om te laten weten dat hij er maandag niet bij is. Als hij vindt en denkt dat hij kan, is het de bedoeling dat hij zal aansluiten”, laat DHSC-voorzitter Hans Berrens weten aan de Utrechtse zender.

Sneijder kreeg eerder van hoofdtrainer Gert Kruys toestemming om vanaf maandag 27 juli mee te trainen.

De 36-jarige geboren Utrechter heeft nauwe banden met de club uit de wijk Ondiep. Het sportcomplex van DHSC draagt de naam van Wesley Sneijder, z’n broertje Rodney is aanvoerder van het eerste elftal en z’n oudere broer Jeffrey de assistent van Kruys.

De Utrechter stopte een jaar geleden als profvoetballer. Supporters van FC Utrecht willen dat Sneijder, net als Arjen Robben bij FC Groningen, terugkeert als prof en nog een jaar voor hun club gaat spelen. Sneijder beloofde de fans onlangs om daarover na te denken. Hij denkt binnen twee, drie maanden weer topfit te kunnen zijn.

