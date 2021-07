Bijna 31 miljoen Britten zagen Engeland verliezen

Het piekmoment werd gemeten tijdens de penaltyserie, waarin Engeland uiteindelijk onderuitging (2-3). Via de BBC keken 25 miljoen mensen en nog eens 6 miljoen hadden hun tv op ITV afgestemd, melden Britse media.

De laatste keer dat er in Groot-Brittannië zo veel mensen tegelijkertijd naar hetzelfde programma keken, was in september 1997 toen de uitvaart van prinses Diana 32,1 miljoen kijkers trok. De WK-finale van 1966 tussen Engeland en West-Duitsland trok nog net iets meer kijkers: 32,3 miljoen. De Engelsen veroverden toen in eigen land de wereldtitel.