Karim Benzema woensdag voor de rechter: spits riskeert vijf jaar cel in afpersingszaak

Benzema en de andere betrokkenen worden ervan verdacht Mathieu Valbuena, een voormalig ploeggenoot van Benzema bij de Franse nationale ploeg en tegenwoordig spelend voor Olympiakos, afgeperst te hebben door ermee te dreigen een sekstape van hem publiek te maken als hij geen tienduizenden euro’s zou betalen. Benzema riskeert tot vijf jaar cel.

Sportief gaat het Karim Benzema voor de wind. Met Frankrijk won hij vorige week nog de Nations League. De spits speelde daar met belangrijke doelpunten een sleutelrol in, na meer dan vijf jaar afwezig te zijn bij de Franse nationale ploeg. Ook bij Real Madrid is hij niet uit de ploeg weg te denken. De Fransman lijkt op zijn 33e op het toppunt van zijn kunnen en maakte dinsdag nog de 0-5 in de Champions League op bezoek bij Shakhtar Donetsk.

Maar woensdag staat hij om niet-sportieve redenen in de schijnwerpers. Benzema verschijnt voor de rechter in een rechtszaak die in Frankrijk al heel veel stof heeft doen opwaaien. Deze draait rond Valbuena, die beweert afgeperst te zijn. De bal kwam in die zaak aan het rollen in juni 2015, toen Valbuena telefoon kreeg van een man die hem „een deal” aanbood. Ging de Fransman daar niet op in, dan zou hij een sekstape publiek maken, waarop te zien is hoe Valbuena seks heeft met zijn vriendin. Die tape zou in handen gekomen zijn van de afpersers, toen de voetballer een kennis gevraagd had om zijn gegevens over te zetten op zijn nieuwe smartphone.

Jeugdvriend

Onmiddellijk werd een politiecommissaris als tussenpersoon aangesteld om te onderhandelen met de man achter het telefoontje en de twee mensen waar die mee samenwerkte. Zonder succes, al slaagde de politie er wel in om een man te identificeren die de afpersers hielp. Het ging om Karim Zenati, een jeugdvriend van Benzema met een goed gevuld strafblad. Hij had op het moment van de afpersing bijvoorbeeld al eens acht jaar in de gevangenis gezeten voor een gewapende overval en was ook al opgepakt in een zaak rondom de vondst van 200 kilogram cannabis.

In oktober 2015 werd duidelijk dat Karim Benzema iets met de zaak te maken had, toen hij Valbuena in het trainingscentrum van de Franse nationale ploeg sprak over het bestaan van de sekstape. Het zou in dat gesprek over het geëiste geld gegaan zijn. Niet lang daarna onderschepte de politie een telefoongesprek tussen Benzema en Zenati, waarin de spits zegt dat Valbuena „ons niet serieus neemt.” Het gebruik van „ons” doet denken dat hij dichter betrokken was bij de zaak dan hij altijd volgehouden heeft. De spits zegt al vijf jaar dat Zenati hem alleen gevraagd heeft om Valbuena ernaar te polsen, en dat het dus een vriendendienst was. Valbuena en de openbaar aanklager in Frankrijk denken daar anders over.

Nationale ploeg

De zaak deed in Frankrijk zoveel stof opwaaien dat Benzema vijf jaar lang persona non grata was bij de nationale ploeg. Ondanks het feit dat hij de beste aanvaller was die de Fransen hadden, koos Deschamps van dienst er steevast voor om hem niet meer op te roepen voor interlands. Pas recent werd die beslissing herroepen door de keuzeheer.

Benzema, Zenati en vier andere verdachten in de zaak riskeren tot vijf jaar cel en een boete van 75.000 euro. Ze verschijnen woensdag voor de rechtbank.

