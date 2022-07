Premium Het beste van De Telegraaf

Freeke Moes bezorgt Oranje ticket voor halve finale Nederlandse hockeyvrouwen maken zich op voor snikhete apotheose WK

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Freeke Moes zorgde via een Belgische voet voor de bevrijdende 2-1 Ⓒ Orange Pictures

AMSTELVEEN - De Nederlandse hockeysters vervolgen het WK, dat voor de ploeg van Jamilon Mülders tot nu toe op Hollandse bodem plaatsvond, na een zwaarbevochten 2-1 zege op België in het verre Spanje. In het snikhete Catalaanse binnenland, in Terrassa om precies te zijn, wacht Oranje zaterdag de halve finale tegen de winnaar van het duel Spanje-Australië. Zondag, rond 23.00 uur in de avond, hoopt de titelverdediger het in Londen gewonnen goud te prolongeren.