Amerikaanse vrouwen sparen Chili op WK

Dankzij twee doelpunten van Carli Lloyd en een treffer van Julie Ertz had de regerend wereldkampioen binnen 35 minuten al drie keer gescoord. Vervolgens nam de ploeg van bondscoach Jill Ellis wat gas terug.

Ellis had haar basisopstelling op zeven plekken gewijzigd ten op zichte van het eerste duel. Zo zat spits Alex Morgan op de bank. Morgan maakte tegen Thailand vijf doelpunten. Na de verpletterende overwinning op de Aziatische vrouwen was er nogal wat kritiek op het smijten met krachten van de Amerikaanse ploeg. Ook het ovverenthousiast reageren op elke nieuwe goal viel niet bij iedereen in goede aarde.

In Groep F zijn de VS en Zweden zeker van een plek in de volgende ronde. Zweden boekte een 5-1 overwinning op Thailand. Eerder wonnen de Scandinaviërs al van Chili: 2-0. In hun onderlinge wedstrijd gaan ze uitmaken wie groepswinnaar wordt.

Blijdschap bij de Amerikaanse bank. Ⓒ BSR Agency

Ook Oranje is al zeker van een plek in de achtste finales. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won in de eerste twee duels van respectievelijk Nieuw-Zeeland (1-0) en Kameroen: 3-1.