Lionel Messi showt weer shirtje bij FC Barcelona

De 33-jarige Argentijnse sterspeler wilde onalnsg nog weg bij de club, maar daar kwam hij afgelopen vrijdag toch van terug. Naar alle waarschijnlijkheid meldt Messi zich maandag weer bij de club.

Messi dacht op basis van een clausule in zijn contract transfervrij te kunnen vertrekken naar een andere club. Manchester City, Paris Saint-Germain en Internazionale werden genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers. Barcelona bestreed echter de rechtsgeldigheid van de clausule, die in juni al verlopen zou zijn.

Het was voor Messi, zes keer verkozen tot beste voetballer van de wereld, geen optie naar de rechter te stappen. „Dat zou ik nooit doen. Dit is de club waar ik van houd. Een club die me alles heeft gegeven sinds ik hier ben. Het is de club van mijn leven.”