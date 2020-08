Sport kort: Simon Yates langer bij Mitchelton-Scott

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Simon Yates twee jaar langer bij Mitchelton-Scott

13.43 uur: De wielerploeg Mitchelton-Scott heeft zich voor nog twee jaar verzekerd van de diensten van de Britse renner Simon Yates. De Vuelta-winnaar van 2018 blijft bij het team tot zeker eind 2022.

Het nieuws kwam woensdag naar buiten nadat bekend was gemaakt dat ploegeigenaar Gerry Ryan ook nog zeker twee jaar doorgaat. Hij steunt de ploeg al sinds de oprichting in 2012.

Yates kwam twee jaar later als neoprof in dienst bij Mitchelton-Scott. Sindsdien boekte de nu 28-jarige Brit zeventien overwinningen in dienst van de ploeg waaronder etappezeges in de Tour de France, de Giro en de Ronde van Spanje die hij in 2018 won. Als goede klimmer reikte Yates ook tot top 10-plaatsen in het klassement in de Tour en Giro.

"Simon heeft onze organisatie mooie momenten bezorgd waaronder de eerste overwinning in een grote ronde, en we hebben er vertrouwen in dat we samen veel meer hoogtepunten zullen bereiken", aldus Ryan.

Formule 1: alle Formule 1-teams akkoord met nieuwe regels

11:10 uur Alle teams in de Formule 1 hebben hun handtekening gezet onder het vernieuwde Concorde Akkoord dat loopt tot 2026. In dat akkoord is onder meer vastgelegd hoe tv-gelden en prijzengeld worden verdeeld en welke technische en sportieve regels gelden voor de teams.

"Het is een ongekend jaar geweest voor de wereld en we zijn trots dat de Formule 1 de afgelopen maanden is samengekomen om te racen op een veilige manier", aldus Formule 1 baas Chase Carey. Eerder in het jaar zag het er volgens hem nog naar uit dat het door de coronapandemie extra tijd zou gaan kosten om overeenstemming te bereiken.

Het nieuwe Concorde Akkoord zal samen met de reglementen voor 2022 de fundering zijn voor de komende jaren en die zullen ervoor zorgen dat het financieel eerlijker wordt en dat de verschillen tussen de teams op racevlak kleiner worden, aldus Carey op woensdag.

Wielersport: Fausto Masnada stapt per direct over naar Deceuninck - Quick-Step

09:28 uur Wielrenner Fausto Masnada stapt per direct over van zijn team CCC naar Deceuninck - Quick-Step, de ploeg van onder anderen Fabio Jakobsen. De Belgische ploeg van Patrick Lefevere heeft dringend rijders nodig door een golf aan blessures en vanwege de vele wedstrijden die in korte tijd gereden moeten worden wegens het coronavirus.

Masnada rijdt sinds 2017 als prof en heeft bij Deceuninck - Quick-Step een contract getekend tot eind 2021. De 26-jarige renner won vorig jaar onder meer een etappe in de Ronde van Italië. In zijn vaderland was hij de beste in de heuvelachtige 6e rit naar San Giovanni Rotondo.

Wielersport: Viviani zal Europese titel niet verdedigen

08:20 uur Wielrenner Elia Viviani zal volgende week woensdag zijn Europese titel niet verdedigen. De 31-jarige Italiaanse sprinter mag zo kort voor de start van de Tour de France van zijn team Cofidis niet starten in Plouay.

"Het is jammer dat ik mijn trui niet kan verdedigen, maar Cofidis heeft het zo besloten en ik respecteer de keuze van mijn team", twitterde Viviani. "Cofidis wil ons in de eerste plaats allemaal gezond houden voor de Tour en ik begrijp dat."

Bij afwezigheid van Viviani bestaat het Italiaanse team uit met Edoardo Affini, Davide Ballerini, Manuele Boaro, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin en Diego Ulissi.

Basketbal: Los Angeles Lakers beginnen play-offs met verlies

07:45 uur Basketbalteam Los Angeles Lakers is de play-offs in de NBA slecht begonnen. Portland Trail Blazers was met 100-93 te sterk voor het team dat als eerste was geëindigd in de Eastern Conference. Eerder op dinsdag (plaatselijke tijd) verloor Milwaukee Bucks, lijstaanvoerder in de Western Conference, ook al. Orlando Magic trok met 122-110 aan het langste eind. Het is voor het eerst sinds 2003 dat beide nummers 1 uit de competitie de play-offs beginnen met een nederlaag.

LeBron James noteerde voor de Lakers een triple-double, oftewel punten (23), rebounds (16) en assists (16) in de dubbele cijfers. Het bleek niet genoeg. Damian Lillard was met 34 punten de meest bepalende speler aan de kant van Portland Trail Blazers. "Ik ben niet gefrustreerd. Zo kan het gaan in basketbal. Donderdag hebben we de kans om langszij te komen en daar concentreren we ons op", aldus James.