Sport kort: wielrenner Viviani verdedigt Europese titel niet

Wielersport: Viviani zal Europese titel niet verdedigen

08:20 uur Wielrenner Elia Viviani zal volgende week woensdag zijn Europese titel niet verdedigen. De 31-jarige Italiaanse sprinter mag zo kort voor de start van de Tour de France van zijn team Cofidis niet starten in Plouay.

"Het is jammer dat ik mijn trui niet kan verdedigen, maar Cofidis heeft het zo besloten en ik respecteer de keuze van mijn team", twitterde Viviani. "Cofidis wil ons in de eerste plaats allemaal gezond houden voor de Tour en ik begrijp dat."

Bij afwezigheid van Viviani bestaat het Italiaanse team uit met Edoardo Affini, Davide Ballerini, Manuele Boaro, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin en Diego Ulissi.

Basketbal: Los Angeles Lakers beginnen play-offs met verlies

07:45 uur Basketbalteam Los Angeles Lakers is de play-offs in de NBA slecht begonnen. Portland Trail Blazers was met 100-93 te sterk voor het team dat als eerste was geëindigd in de Eastern Conference. Eerder op dinsdag (plaatselijke tijd) verloor Milwaukee Bucks, lijstaanvoerder in de Western Conference, ook al. Orlando Magic trok met 122-110 aan het langste eind. Het is voor het eerst sinds 2003 dat beide nummers 1 uit de competitie de play-offs beginnen met een nederlaag.

LeBron James noteerde voor de Lakers een triple-double, oftewel punten (23), rebounds (16) en assists (16) in de dubbele cijfers. Het bleek niet genoeg. Damian Lillard was met 34 punten de meest bepalende speler aan de kant van Portland Trail Blazers. "Ik ben niet gefrustreerd. Zo kan het gaan in basketbal. Donderdag hebben we de kans om langszij te komen en daar concentreren we ons op", aldus James.