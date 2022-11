Stéphane Kox niet overtuigd door nieuwe klasse: ’Beter investeren in talentfonds’

Autosport

Formule 1-coureurs sluiten seizoen af met diner: ’Avond om nooit te vergeten’

Het Formule 1-seizoen 2022 nadert zijn einde. Zondag wordt het jaar afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi. In aanloop naar de race in het emiraat kwamen alle twintig rijders donderdag in een luxueus restaurant bijeen voor een gezamenlijk diner.