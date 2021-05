Relletje in Giro d’Italia rond George Bennett van Jumbo-Visma

Bennett en Brambilla (Trek-Segafredo) gunden elkaar in de finale het licht niet in de ogen en stonden zo toe dat medevluchters Andrea Vendrame (AG2R-Citroën) en Chris Hamilton (Team DSM) in de finale wegsprongen, waarna eerstgenoemde naar de overwinning sprintte.

Brambilla versloeg Bennett in de sprint om plek drie, maar werd uiteindelijk een positie teruggezet, omdat hij gevaarlijk van zijn lijn afweek. Ogenschijnlijk bewust, om Bennett in de weg te zitten. De Nieuw-Zeelandse kampioen maakte zijn woede op de fiets al kenbaar door met zijn arm te zwaaien. Niet veel later greep de jury in met een straf voor Brambilla.

Mogelijk dateert de afgunst de Bennett en de Italiaan nog van de Ronde van Lombardije, toen hadden beide wielrenners het ook al met elkaar aan de stok. Naar verluidt vanwege gedoe om het innemen van positie in een groep.

George Bennett bolt teleurgesteld over de finish. Ⓒ BSR Agency

„Ik heb niets te melden”, verzuchtte Brambilla donderdag direct na de finish in Bagno di Romagna. „Vragen jullie aan George Bennett maar hoe je een wedstrijd moet verliezen. Het is goed om als renner af en toe koers op televisie te kijken. Soms leer je daar nog wat van.”

Bennettt verdedigde zich door aan te stippen dat hij een pure klimmer is. „In een sprint ga ik het nooit winnen. Daarom moest ik gokken. Als ik rapper was geweest, had ik natuurlijk heel anders gereden. Dan had ik elke aanval proberen te neutraliseren. Maar als je 58 kilo weegt en moeite hebt om 1.000 Watt aan te tikken, wat heeft het dan voor zin? Vandaag was een kans, maar ik moest gokken. Het slaat nergens op om gaten dicht te rijden en dan sowieso derde of vierde te worden.”

Bennett reisde als kopman van Jumbo-Visma af naar Italië, maar heeft door tijdverlies een streep moeten zetten door een goed klassement. Ritzeges vormen nu zijn doel. „Ik ben van huis uit geen echte vrijbuiter. Mogelijk duurt het even voordat ik het onder de knie heb. In de bergritten die komen draait het om goede benen en minder om tactiek. Dat ligt me beter.”