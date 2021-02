Leicester City knokt zich in het laatste kwartier langs Liverpool

Liverpool draait al weken moeizaam in de Premier League en had het ook uit bij Leicester City ontzettend lastig. De thuisploeg vergat zichzelf eigenlijk te belonen voor rust met een treffer. Vooral Jamie Vardy had een uitstekende kans op de 1-0, maar hij trof de lat boven Alisson Becker.

Na de pauze was het aan Liverpool om het aluminium te doen trillen. Trent Alexander-Arnold liet zijn befaamde traptechniek zien, maar zijn vrije trap spatte uiteen op de lat. Het bleek slechts een eerste waarschuwing, want even later was het wel raak. Na een kunstzinnig hakballetje van Roberto Firmino kon Mohamed Salah de 0-1 aantekenen.

Toch ging het helemaal mis voor ’The Reds’. Eerst was het een vrije trap van James Maddison die binnenviel. Vervolgens zat Alisson er volledig naast, waarna Vardy de 2-1 liet aantekenen. Harvey Barnes maakte het nog erger en liet met zijn goal de eindstand optekenen.

Liverpool heeft nu slechts twee van de laatste tien competitiewedstrijden gewonnen en moet er nu serieus voor vrezen dat het uit de top vier valt. Leicester City daarentegen staat voorlopig tweede, maar met een passende achterstand op koploper Manchester City.