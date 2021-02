Opnieuw puntenverlies voor Manchester United met invaller Van de Beek

West Bromwich kwam al na 2 minuten op voorsprong. Spits Mbaye Diagne kopte een voorzet van Conor Gallagher raak. Manchester United ging op zoek naar de gelijkmaker, maar slaagde er niet in een aanval goed af te ronden. Op slag van rust lukte dat wel, toen Bruno Fernandes een pass van Luke Shaw met een fraaie volley in het doel van West Bromwich werkte.

In de tweede helft bleef United de bovenliggende ploeg, hoewel Diagne een aantal keer gevaarlijk dicht bij zijn tweede doelpunt was. United leek de ideale kans om te winnen te krijgen via een strafschop. Scheidsrechter Craig Pawson wees al naar de stip na een struikelpartij van Harry Maguire binnen de 16 meter, maar de VAR greep in en bij nadere bestudering van de beelden trok de arbiter de strafschop in.

Maguire kreeg diep in blessuretijd nog een geweldige kans om de wedstrijd in het voordeel van United te beslissen, maar de zeer actieve aanvoerder kopte de bal op de paal. Voor Donny van de Beek was er opnieuw een invalbeurt. De oud-Ajacied kwam in de 79e minuut in het veld voor Fred.

Manchester City blijft winnen

Manchester City lijkt hard op weg naar het kampioenschap van de Premier League. De Spaanse coach Pep Guardiola zag zijn elftal zaterdag winnen van Tottenham Hotspur, 3-0. De voorsprong op achtervolger Leicester City is 7 punten, met nog een extra wedstrijd voor de boeg ook. De Spurs zijn inmiddels afgezakt naar de achtste plaats.

Na 23 minuten kreeg City een strafschop, na een vermeende overtreding op de Duitser Ilkay Gündogan. De Spanjaard Rodri benutte het buitenkansje, al zat doelman Hugo Lloris nog met de hand aan de bal die hij misschien wel had moeten hebben.

Ilkay Gündogan viert de derde treffer van Manchester City. Ⓒ Pool via REUTERS

Kort ervoor was Manchester City ontsnapt aan een achterstand. Buiten bereik van keeper Ederson schoot Harry Kane een vrije trap op de binnenkant van de paal.

Vlak na de hervatting liep City verder uit. Gündogan schoot van dichtbij raak, na een solo van Raheem Sterling. De Duitser maakte ook de 3-0. Opvallend was dat de assist kwam van de voet van Ederson, de doelman die vanuit zijn eigen strafschopgebied zijn medespeler met een prachtige trap in het andere strafschopgebied lanceerde. Gündogan moest kort na zijn tweede treffer wel geblesseerd van het veld.

Steven Bergwijn bleef op de bank bij Tottenham, dat Gareth Bale nog wel zag invallen.

Dreun voor Liverpool

Leicester City heeft Liverpool een nieuwe dreun gegeven in de Premier League. De regerend kampioen kwam na rust nog wel op voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 3-1.

Liverpool draait al weken moeizaam in de Premier League en had het ook uit bij Leicester City ontzettend lastig. De thuisploeg vergat zichzelf eigenlijk te belonen voor rust met een treffer. Vooral Jamie Vardy had een uitstekende kans op de 1-0, maar hij trof de lat boven Alisson Becker.

Na de pauze was het aan Liverpool om het aluminium te doen trillen. Trent Alexander-Arnold liet zijn befaamde traptechniek zien, maar zijn vrije trap spatte uiteen op de lat. Het bleek slechts een eerste waarschuwing, want even later was het wel raak. Na een kunstzinnig hakballetje van Roberto Firmino kon Mohamed Salah de 0-1 aantekenen.

Leicester City wapent zich met man en macht tegen een vrije trap van Trent Alexander-Arnold Ⓒ ANP/HH

Toch ging het helemaal mis voor ’The Reds’. Eerst was het een vrije trap van James Maddison die binnenviel. Vervolgens zat Alisson er volledig naast, waarna Vardy de 2-1 liet aantekenen. Harvey Barnes maakte het nog erger en liet met zijn goal de eindstand optekenen.

Liverpool heeft nu slechts twee van de laatste tien competitiewedstrijden gewonnen en moet er nu serieus voor vrezen dat het uit de top vier valt. Leicester City daarentegen staat voorlopig tweede, maar met een passende achterstand op koploper Manchester City.

Burnley wint ruim bij Palace

Jaïro Riedewald beleefde met Crystal Palace een slechte middag. Thuis tegen het Burnley van Erik Pieters gingen de Londenaren hard onderuit (0-3). Al na tien minuten lagen er twee in voor de bezoekers. Het was oud-AZ’er Johann Berg Gudmundsson die de eerste goal maakte en even later was het raak voor Jay Rodriguez. De spits was kort na rust aangever, toen Matthew Lowton de eindstand op het scorebord zette.