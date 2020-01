Ricky van Wolfswinkel: ’Niemand weet wanneer ik mijn rentree kan maken’

„Het doet me echt plezier dat ik er bij kan zijn en weer met de bal kan spelen”, vertelt Van Wolfswinkel. Fysiek contact en koppen is nog strikt verboden voor de oud-speler van onder meer Vitesse.

Begin dit seizoen liep Van Wolfswinkel in de voorronde van de Champions League met LASK Linz een hersenschudding op. Uit scans die werden gemaakt kwam toen naar voren dat de speler een aneurysma in zijn hersenen had. Dat is een uitstulping in een bloedvat van de hersenen, die kan leiden tot een hersenbloeding. Een operatie was daarom noodzakelijk.

„Mijn eerste vraag aan de dokter was: mag ik weer voetballen en zo ja, wanneer dan? Misschien kan ik in februari alweer voetballen, misschien pas over enkele maanden. Niemand weet dat”, aldus Van Wolfswinkel.

„Alles is in orde, ik ben helemaal normaal zoals altijd. Of misschien niet helemaal normaal, gewoon zoals ik ben, aldus een lachende Van Wolfswinkel.

Binnenkort gaat hij met een helm op trainen. „Het is extra bescherming, want angst heb ik niet.”