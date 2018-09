Jordi Cruijff Ⓒ Telesport

Of Ajax – Manchester United te vergelijken is met de UEFA Cup-finale van 2001 tussen mijn toenmalige club Alaves en Liverpool? Ik vind van niet. Alaves is op Europees niveau een ééndagsvlieg gebleken, terwijl Ajax een instituut is. Waar spelers voor boven de 20 miljoen euro worden getransfereerd. Niet één keer, maar regelmatig. Dat zie je bij clubs als Alaves niet snel gebeuren.