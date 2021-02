Chelsea verder in FA Cup na zege op Barnsley

Chelsea begon met Hakim Ziyech in de basis tegen de middenmotor uit het Championship, het tweede niveau van Engeland. De voormalig Ajacied werd halverwege de tweede helft gewisseld. Toen stond het 1-0 na een treffer van Tammy Abraham. De aanvaller had in de eerste helft al aanspraak gemaakt op een strafschop maar kreeg die niet. Op aangeven van invaller Reece James zette hij Chelsea in de 65e minuut alsnog op voorsprong.

Abraham was ook belangrijk aan de andere kant. Een kwartier voor tijd kopte hij een inzet van Michael Sollbauer van de lijn. Barnsley kreeg nog enkele vrije trappen in de slotfase, maar kwam niet tot scoren.

Chelsea was vorig seizoen finalist in de FA Cup. Bekerhouder Arsenal werd in de vierde ronde uitgeschakeld door Southampton.

Hoever verliest met Wolves

Ki-Jana Hoever is met Wolverhampton Wanderers gestrand in de vijfde ronde van de FA Cup. In eigen huis verloren de Wolves met 2-0 van Southampton.

De bezoekers kwamen vlak na de rust op een 1-0 voorsprong. Het doelpunt van Danny Ings leek eerst te worden afgekeurd wegens buitenspel, maar na het bekijken van de beelden telde de treffer toch. Na kansen op de gelijkmaker voor onder anderen Adama Traoré, zorgde Stuart Armstrong in de 90e minuut voor de beslissing met de 2-0.

Hoever, die vorig jaar Liverpool verruilde voor Wolverhampton, speelde de hele wedstrijd.