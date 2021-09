Botic van de Zandschulp onderdeel van uniek trio in New York

De 28-jarige Otte was in de derde ronde te sterk voor de Italiaan Andreas Seppi (6-3 6-4 2-6 7-5), Gojowczyk plaatste zich eerder ten koste van de Zwitser Henri Laaksonen (3-6 6-3 6-1 6-4) voor de vierde ronde. Otte en Gojowczyk zijn respectievelijk de nummer 144 en 141 van de wereld.

Vrijdag verzekerde Van de Zandschulp, de mondiale nummer 117, zich al van een plek in de vierde ronde. De 25-jarige debutant versloeg de Argentijn Facundo Bagnis in vier sets (3-6 6-0 6-2 6-2). Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man in de vierde ronde van een grand slam sinds 2004. Zeventien jaar geleden bereikte Sjeng Schalken de kwartfinales op Wimbledon.

In 1995 plaatsten de Australiër Scott Draper, Adrian Voinea uit Roemenië en de Marokkaan Younes El Aynaoui zich op Roland Garros als qualifier voor de vierde ronde. Alleen Voinea wist door te dringen tot de laatste acht.

Schwartzman

Van de Zandschulp speelt zondag de eerste wedstrijd in het Louis Armstrong-stadion, de tweede baan op de US Open. Van de Zandschulp neemt het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, die als elfde geplaatst is. De wedstrijd tussen Van de Zandschulp en Schwartzman begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Qualifier Van de Zandschulp, die al zes partijen op een rij heeft gewonnen, speelde niet eerder tegen Schwartzman. Toch weet hij wat hij van de nummer 14 van de wereld kan verwachten. „Hij verdedigt erg goed in de rally’s, geeft je geen gratis punten en zorgt ervoor dat je elk punt echt moet maken”, zei Van de Zandschulp na zijn zege in de derde ronde. „Hij is mentaal erg sterk en gaat er echt voor. Maar ik heb er vertrouwen in dat het een goede wedstrijd kan worden. Ik voel me fysiek goed en ik hou van best-of-five-wedstrijden. En ik heb het geloof dat ik van goede jongens kan winnen.”