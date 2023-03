Glory tovert Groenhart uit hoge hoed en laat veteraan meteen voor titel vechten

Het gevecht tussen de twee vormt samen met het toernooi tussen zwaargewichten Luis Tavares, Jahfarr Wilnis, Tariq Osaro en Enver Sljivar de hoofdmoot van de avond. De clash tussen Semeleer en Groenhart vindt zoals het er nu naar uitziet plaats tussen de halve finales en de finale van het toernooi. Naar een locatie voor Glory85 wordt nog gezocht, maar waarschijnlijk blijft de organisatie binnen de landsgrenzen.

Groenhart maakte in 2021 de overstap naar het MMA, dat hij wil gaan combineren met kickboksen. Hij tekende bij Levels Fighting League en vocht in totaal drie partijen, die hij stuk voor stuk won.

"In mijn ogen is hij niet de echte kampioen"

Mocht Groenhart van Semeleer winnen dan is hij een tweevoudig wereldkampioen. In 2017 kroonde hij zich al eens tot beste weltergewicht van de wereld door zijn grote rivaal Cedric Doumbé te verslaan. In het gevecht dat volgde raakte hij zijn gordel echter weer kwijt aan Harut Grigorian.

,,Endy is een technische vechter, die altijd komt om te knokken, maar in mijn ogen is hij niet de echte kampioen. Als je ziet hoe ik me vroeger keer op keer moest bewijzen, ik moest echt door het stof en stond tegenover grote namen als Nieky Hölzken. Endy kreeg de belt een soort van in de schoot geworpen nadat hij zogenaamd won van Alim Nabiyev, een prima vechter maar niet meer dan dat, terwijl hij mijn inziens juist op punten verloor.”

Kleur op de wangen

Met de toevoeging van Groenhart krijgt de weltergewicht-divisie in ieder geval nog wat extra kleur op de wangen, nadat de laatste tijd ook Jay Overmeer al nadrukkelijk op de deur bonkte. Groenhart ziet zich als oud-kampioen echter nog steeds als de te kloppen man. ,,Ik kom terug om alles en iedereen uit te schakelen en ik weet dat ik dat kan.”

