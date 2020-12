Dirk van Duijvenbode in kwartfinales WK darts na heerlijke comeback

Van Duijvenbode kende geen best begin en werd onmiddellijk gebroken in de eerste leg. De Nederlander brak nog wel terug, maar daar bleef het bij. Hij raakte meteen zijn eigen set (1-3) kwijt. De tweede set begon een stuk voortvarender voor ’Aubergenius’. Hij brak Durrant meteen, maar miste daarna enkele belangrijke dubbels om de set naar zich toe te trekken. De Engelsman trok met 3-2 aan het langste eind en leidde zo met 2-0 in sets.

Aansluiting

Van Duivenbode, die naast het darts de administratie doet op een auberginekwekerij, vond de aansluiting door de derde set naar zich toe te trekken. De nummer 43 van de wereld profiteerde van drie gemiste dubbels van Durrant en kwam zo terug tot 1-2.

De vreugde was van korte duur. De vierde set moest Van Duivenbode weer inleveren. Hij moest nu drie sets op rij winnen om de kwartfinales te bereiken. De verliezend finalist van de World Grand Prix pakte de vijfde set (3-2). Ook het zesde bedrijf werd een prooi voor de Nederlander mede dankzij een 170-finish in de derde leg. In de laatste en beslissende set trok Van Duijvenbode alsnog aan het langste einde: 4-3. Op de tweede wedstrijdpijl was het raak.

Gary Anderson volgende horde

In de kwartfinales wacht Van Duijvenbode opnieuw een zware klus. Dan is tweevoudig wereldkampioen (2015 en 2016) Gary Anderson zijn tegenstander. De 50-jarige Schot won woensdagmiddag met 4-0 in sets van Devon Petersen. Van Duijvenbode bewaart prima herinnering aan zijn laatste belangrijke wedstrijd tegen Anderson. In de kwartfinales van de World Grand Prix wist hij de tweevoudig wereldkampioen namelijk te elimineren.

Van Duijvenbode is de tweede Nederlander die de laatste acht bereikt. Michael van Gerwen plaatste zich dinsdagavond al in een zinderende wedstrijd tegen de Brit Joe Cullen (4-3) voor de kwartfinales. Ook de nummer één van de wereld boog een 1-3 achterstand om en overleefde zelfs twee wedstrijdpijlen. Zijn tegenstander komt later op woensdagavond uit het duel tussen de Engelsman Dave Chisnall en de Belg Dimitri van den Bergh.

Eerder op de dag moest Vincent van der Voort met 2-4 in sets zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Daryl Gurney, de nummer 11 van de wereld.