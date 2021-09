Lionel Messi hervat training weer, maar moet dit weekeinde nog passen

Messi, die afgelopen week een lichte knieblessure opliep, trainde vrijdag individueel. Zondag bekijkt de medische staf hoe het herstel gaat en of hij twee dagen later wel kan spelen tegen Manchester City in de Champions League.

Messi liep zondag tegen Olympique Lyon (2-1) een lichte knieblessure op. Trainer Mauricio Pochettino wisselde zijn landgenoot daarom een kwartier voor tijd. Messi was daar, ondanks zijn fysieke klachten, zichtbaar niet blij mee.

Invaller Mauro Icardi maakte tegen Lyon in de extra tijd het winnende doelpunt. Zonder Messi boekte PSG woensdag ook een moeizame zege (1-2) bij FC Metz. Achraf Hakimi tekende diep in de blessuretijd voor de winnende treffer. De Marokkaanse vleugelverdediger, die ook het eerste doelpunt had gemaakt, voorkwam daarmee het eerste puntenverlies dit seizoen van PSG.

