Maria Sharapova: ’Het uitzicht vanaf de top was ongelooflijk’

Sharapova vertelt over die dagelijkse routine: „Vroeg opstaan, mijn linkerschoen aandoen voor mijn rechter en het hek dichtdoen voordat ik mijn eerste bal van de dag sla. Ik zal mijn team, mijn coaches missen. Ik mis de momenten dat ik met mijn vader trainde, bijvoorbeeld het handjedrukken. Ik zal ook mijn tegenstanders missen die, of ze het nu wisten of niet, mij altijd hebben geïnspireerd om de beste te willen zijn.”

„Nu ik terugkijk, realiseer ik me dat tennis mijn berg is geweest”, schrijft Sharapova. „Mijn pad was gevuld met valleien en omwegen, maar het uitzicht vanaf de top was ongelooflijk. Na 28 jaar en vijf grandslamtitels ben ik echter klaar om nog een berg te beklimmen - om te concurreren op een ander terrein.”

Sharapova onthult haar nieuwe plannen nog niet. „Wat ik ook kies als mijn volgende berg, ik zal mezelf nog steeds pushen, ik zal nog steeds klimmen, ik zal nog steeds groeien. Voor nu zijn er een paar simpele dingen waar ik echt naar uitkijk: de stilte met mijn familie. Lekker hangen bij een kopje koffie in de ochtend en onverwachte weekendjes weg. En trainingen voor iets naar mijn keuze (hallo, dansles!).”