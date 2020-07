Alleen verkopen Real kunnen Donny van de Beek-transfer redden

„We zijn belangrijke inkomsten misgelopen”, zei Pérez. „Onze spelers hebben zelfs salaris moeten inleveren. Dan is het raar als je vervolgens wel veel grote aankopen gaat doen.”

En dat is wrang voor Van de Beek, omdat de droomtransfer van de middenvelder van Ajax weken geleden al in kannen en kruiken leek. Real Madrid bereikte overeenstemming met Ajax over de transfersom van 50 miljoen euro en Van de Beek zelf was akkoord over een langdurige verbintenis, maar sindsdien zit hij in de wachtkamer.

Ook door de namen van Kylian Mbappé (PSG) en Paul Pogba (Manchester United), die met de Madrilenen in verband werden gebracht, is voorlopig een streep gezet. Toch hoeft Van de Beek niet helemaal te wanhopen. Achraf Hakimi verruilde Real Madrid voor naar verluidt 40 miljoen euro voor Internazionale en als er meer verkopen volgens kan de Van de Beek-transfer worden gered.

Hetgeen ook min of meer uit de woorden van Perez kon worden afgeleid. „Als de situatie is verbeterd, dan halen we weer de beste spelers van de wereld. Maar we bevinden ons helaas in een uitzonderlijke situatie.”

Daardoor liggen er nu weer kansen voor andere clubs. Manchester United meldde zich – zoals De Telegraaf schreef – officieel maar het zet ook de deur open voor andere Europese topclubs, die na het eerdere akkoord tussen Ajax en Real Madrid kansloos leken.

Ajax-trainer Erik ten Hag zei onlangs in een interview op de clubsite een langer verblijf van Van de Beek niet uit te sluiten én toe te juichen. Hij rekent alleen op een zeker vertrek van Nicolas Tagliafico.