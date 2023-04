Ajax belegt trainingskamp in Duitsland voor nieuwe seizoen

De selectie van Ajax aan het trainen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ajax belegt in de voorbereiding op volgend seizoen een trainingskamp in Duitsland. De selectie verblijft van 24 tot en met 29 juli in Herzogenaurach, op het hoofdcomplex van kledingsponsor Adidas.