Wiegman over EK-finale: ’We bewaren de rust rond de ploeg en dat werkt heel goed’

„We hebben in de aanloop naar deze wedstrijd niet ineens andere dingen gedaan omdat het een finale is”, zei de Nederlandse trainster op de laatste persconferentie voor de finale. „We bewaren de rust rond de ploeg en dat werkt heel goed. Natuurlijk is het leuk dat we zondag een finale spelen voor 90.000 mensen. Maar je start met voetballen of coachen omdat je van voetballen houdt en van dit werk. Uiteindelijk is dit gewoon weer een wedstrijd.”

Vijf jaar geleden won Wiegman met de ’Leeuwinnen’ het EK in eigen land. In 2019 bereikten de Nederlandse voetbalsters onder leiding van de oud-international ook de finale van het WK, maar daarin waren de Amerikaanse vrouwen te sterk. Na de Olympische Spelen van vorig jaar, waar Oranje strandde in de kwartfinales, stapte Wiegman over naar Engeland. Onder haar leiding zijn de ’Lionesses’ nog altijd ongeslagen. Engeland hoopt het succesvolle EK in eigen land zondagavond te bekronen met de eerste Europese titel.

Sarina Wiegman tijdens de training op Wembley een dag voor de finale zondagavond tegen Duitsland. Ⓒ EPA

Wiegman moest lachen toen ze hoorde dat volgens de Duitse bondscoach Martina Voss-Tecklenburg de druk bij de thuisploeg ligt. „Heeft ze ook gezegd waarom? Ik denk dat de druk bij beide landen ligt. We willen allebei de finale winnen. We hebben beiden een goede selectie. Het wordt denk ik een spannende, gelijkopgaande wedstrijd. We voelen niet meer of minder druk. Er staan twee ploegen tegenover elkaar die willen winnen”, aldus Wiegman, die kan beschikken over een volledig fitte selectie.

De Nederlandse voerde de afgelopen maanden regelmatig gesprekken met Gareth Southgate, de bondscoach van de Engelse mannenploeg die vorig jaar ook een EK-finale speelde op Wembley. Engeland verloor toen via strafschoppen van Italië. „Eens in de zoveel tijd spreken we elkaar. Gareth is heel erg met ons verbonden. Je moet mannen en vrouwen niet met elkaar vergelijken, we zijn één Engeland. Iedereen die hier vorig jaar was, juichte voor Engeland. Dat zal zondag weer zo zijn.”