Djokovic komt valse start te boven en staat in finale Wimbledon

De Serviër kan zondag bij winst op gelijke hoogte komen met zijn idool Pete Sampras. Dan moet hij dus wel eerst afrekenen met Kyrgios. De 27-jarige Australiër kreeg een vrije doortocht naar de finale, omdat Rafael Nadal zich geblesseerd terugtrok. De Spanjaard kon wegens een buikspierblessure niet in actie komen, maar hoopt over een week weer op de baan te staan.

Bekijk hier het matchpoint:

Norrie begint sterk

Norrie stond vrijdag voor het eerst in zijn loopbaan in de halve finale van een grandslam. De 26-jarige Norrie is de eerste Brit sinds Andy Murray in 2016 die in de halve finales van Wimbledon stond. Hij kende een droomstart en brak Djokovic direct. De Serviër leek niet onder de indruk en maakte de breek meteen weer ongedaan. Toch liet ook Norrie zich zeker niet gek maken. Geholpen door een aantal ongewone fouten van zijn tegenstander, maar ook dankzij heerlijk tennis, trok hij de eerste set met een dubbele breek naar zich toe: 6-2.

Orde op zaken

Het was duidelijk dat Djokovic in het tweede bedrijf orde op zaken wilde stellen, maar het ging nog lange tijd gelijk op. Bij een stand van 4-3 in het voordeel van de Servische nummer twee van de wereld brak hij de Brit. Een game later mocht hij daardoor de set uitserveren. Djokovic faalde niet en op zijn eerste setpunt zorgde hij ervoor dat de wedstrijd weer in balans was: 2-6, 6-3.

Het was duidelijk dat Djokovic wilde doordrukken in de derde set. Hij brak Norrie direct en verzilverde die breek daarna met servicebehoud. Het begon langzaam maar zeker een vervelende partij te worden voor Norrie die zag hoe Djokovic na zijn mindere start zijn niveau gigantisch opkrikte. Ook de derde set ging met duidelijk cijfers naar de ijzersterk spelende Serviër: 2-6, 6-3, 6-2.

Vierde set

In set vier ging de 20-voudig grandslamwinnaar vrolijk verder met waar hij gebleven was. Wederom brak hij Norrie direct en bij de Brit verdween de hoop uit zijn ogen. Toch kon hij in het vervolg van de set nog wel aanhaken, maar de breek voorsprong gaf Djokovic niet meer uit handen. En dus zien we de Serviër zondag terug tegen Kyrgios: 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

„Ik begon niet goed en hij was de betere speler. Ik heb al vaak in de halve finales van een grandslam gestaan en dat is niet makkelijk, met de druk en de verwachtingen van anderen. Hij had niet veel te verliezen en speelde het toernooi van zijn leven”, zei Djokovic, die ook de warmte in Londen nog aanstipte. „Het was de heetste dag van het toernooi.”