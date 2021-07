Sport kort: KNVB verplaatst competitieduel AZ

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

KNVB verplaatst competitieduel AZ vanwege Europese verplichtingen

16.40 uur: De eerste thuiswedstrijd van AZ in het nieuwe voetbalseizoen is pas in september. De ontmoeting met Fortuna Sittard, die voor 22 augustus gepland stond, is verplaatst naar begin december. De KNVB heeft dat gedaan op verzoek van AZ, dat 19 en 26 augustus play-offwedstrijden speelt in de Europa League.

Om meer rust te hebben tussen die twee duels in, deed AZ het verzoek tot verplaatsing. Die regeling, voor Nederlandse clubs die meedoen aan Europese toernooien, bestaat sinds enkele seizoenen.

AZ opent de competitie zaterdag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, gevolgd door een uitduel met sc Heerenveen op zondag 29 augustus. Na een interlandperiode speelt AZ zaterdag 11 september tegen PSV de eerste thuiswedstrijd.

Etappezege Duitser Georg Zimmermann in Ronde van de Ain

16.20 uur: Georg Zimmermann heeft de tweede etappe in de Ronde van de Ain gewonnen. De Duitse wielrenner van Intermarché-Wanty-Gobert nam de leiding in het klassement over van de Colombiaan Alvaro Hodeg, die donderdag de openingsrit op zijn naam schreef.

Zimmermann was na 131 kilometer, tussen Lagnieu en Saint-Vulbas, de snelste in de sprint van een kopgroep van zes man. Zimmermann was pas later in de etappe bij die groep van toen nog vijf renners aangesloten. De Australiër Michael Storer werd tweede, voor de Belg Harm Vanhoucke.

Voor de 23-jarige Zimmermann betekende het zijn eerste zege als profrenner. In het klassement heeft hij 4 seconden voorsprong op Storer en 6 op Vanhoucke.

De Ronde van de Ain wordt zaterdag beslist met een korte bergetappe van 125 kilometer in de Jura, met aankomst in Lélex Mont-Jura.

13.000 fans welkom bij Europese Supercup in Belfast

15.54 uur: Bij de wedstrijd tussen Chelsea en Villarreal in de strijd om de Europese Supercup zijn woensdag 11 augustus 13.000 toeschouwers welkom. Fans die in het stadion van Belfast aanwezig willen zijn, kunnen tot 2 augustus kaarten kopen, laat de UEFA weten. Alle toeschouwers moeten een negatieve PCR-test kunnen laten zien.

Chelsea won vorig seizoen de Champions League en Villarreal de Europa League.

Selectie VVV-Venlo laat zich collectief vaccineren

10.28 uur: De volledige selectie van VVV-Venlo heeft aangegeven zich te willen laten vaccineren tegen het coronavirus. Daarmee hopen ze een af te geven naar onder andere de jongeren in Noord-Limburg.

„In verband met het snel oplopend aantal besmettingen binnen de leeftijdscategorie 18- 30 jaar vinden wij het heel belangrijk dat ook die groep zich snel laat vaccineren. De spelers van VVV-Venlo vallen veelal ook in deze leeftijdscategorie én hebben een voorbeeldfunctie. Juist daarom is het zo belangrijk dat ook zij tonen hoe essentieel vaccineren is. We hopen dat de jongeren hun idolen hierin gaan volgen”, aldus Marc Prudon van de medische staf van de Venlonaren.

Algemeen directeur Marco Bogers vult aan. „Het staat iedereen vrij om een eigen afweging en keuze te maken om wel of niet gevaccineerd te willen worden, dat respecteer ik volledig. Dat ze als collectief tot dit besluit zijn gekomen, stemt mij positief. Als collectief willen we ze straks ook op het veld zien presteren, dus dat belooft veel goeds.”

Finale Gold Cup tussen VS en Mexico

8.31 uur: De voetballers van de Verenigde Staten hebben de finale bereikt van de Gold Cup. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, werd Qatar in de halve finales met 1-0 verslagen. In de finale neemt het team van de VS het op tegen Mexico, dat Canada versloeg, 2-1.

Gyasi Zardes maakte in de 86e minuut het enige doelpunt voor de Verenigde Staten. Hij tikte een voorzet van Nicholas Gioacchini binnen.

Qatar kreeg in de 60e minuut een uitgelezen kans om op voorsprong te komen, toen het een strafschop kreeg. Hasan Al Haydos zag zijn inzet echter over het doel van keeper Matt Turner gaan.

Qatar deed mee aan de Gold Cup, het kampioenschap voor teams uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, ter voorbereiding op het wereldkampioenschap van volgend jaar. Dat WK vindt plaats in Qatar.

Voor Mexico maakte Hector Herrera ver in blessuretijd het winnende doelpunt. Orbelin Pineda had de Mexicanen uit een strafschop op voorsprong gezet, Tajon Buchanan had voor de 1-1 gezorgd.