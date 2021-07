Sport kort: Verenigde Staten en Mexico naar finale Gold Cup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Finale Gold Cup tussen VS en Mexico

8.31 uur: De voetballers van de Verenigde Staten hebben de finale bereikt van de Gold Cup. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, werd Qatar in de halve finales met 1-0 verslagen. In de finale neemt het team van de VS het op tegen Mexico, dat Canada versloeg, 2-1.

Gyasi Zardes maakte in de 86e minuut het enige doelpunt voor de Verenigde Staten. Hij tikte een voorzet van Nicholas Gioacchini binnen.

Qatar kreeg in de 60e minuut een uitgelezen kans om op voorsprong te komen, toen het een strafschop kreeg. Hasan Al Haydos zag zijn inzet echter over het doel van keeper Matt Turner gaan.

Qatar deed mee aan de Gold Cup, het kampioenschap voor teams uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, ter voorbereiding op het wereldkampioenschap van volgend jaar. Dat WK vindt plaats in Qatar.

Voor Mexico maakte Hector Herrera ver in blessuretijd het winnende doelpunt. Orbelin Pineda had de Mexicanen uit een strafschop op voorsprong gezet, Tajon Buchanan had voor de 1-1 gezorgd.