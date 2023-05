Michael van Gerwen opnieuw onderuit tegen Michael Smith in Premier League

In de laatste leg stond Van Gerwen na negen pijlen op 58, maar toch was het de Engelsman die het schitterend afmaakte. Met een spetterende finish van 130 maakte hij al tijdens het openingsduel van de avond in Sheffield een einde aan de aspiraties van de Nederlander, die een eventuele beslissende leg zelf had mogen beginnen.

Bekijk hieronder het laatste gedeelte van de wedstrijd.

Na zijn overwinning op Van Gerwen stootte Smith door richting zijn derde zege op rij in de Premier League. Smith was in de finale te sterk voor Gerwyn Price (6-3), dit jaar ook al zo vaak een plaaggeest van Van Gerwen.

Bekijk ook: Van Gerwen staat op met winst Belgian Darts Open

De 34-jarige Brabander maakte afgelopen weekeinde nog indruk met zijn overwinning bij het Belgische Open, maar donderdag kwam toch weer de wisselvalligheid opzetten, die hem al een hele tijd parten speelt.

Laatste reguliere avond

Volgende week is de laatste avond in Aberdeen, waarna de play-offs in Londen volgen. Van Gerwen is al verzekerd van een plek bij de beste vier. Van Gerwen is de titelhouder in de Premier League. Vorig jaar versloeg hij Joe Cullen in de finale.