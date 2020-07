Clubs balen: Field Labs wassen neus?

Een vol voetbalstadion is op den duur weer de bedoeling Ⓒ Richard Hoogendoorn

AMSTERDAM - De door de KNVB aangewezen Field Labs lijken hun doel te missen. Maandag werd vanuit de overheid een streep gezet door de gewenste speling op het 80 pagina’s tellende protocol om publiek in voetbalstadions weer mogelijk te maken. De aanloopperiode richting volle stadions lijkt in één klap verlengd. Dat is de clubs die als testlocatie zijn aangewezen rauw op het dak gevallen. „Dit is teleurstellend, we hadden meer ruimte verwacht”, zegt PSV-directeur Toon Gerbrands.