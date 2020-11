’Iron’ Mike Tyson (54!) terug in de ring: ’Ik ga hem een pak slaag geven’

Het wordt een gedenkwaardig weekeinde: Mike Tyson (54!) stapt weer de ring in. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Is dit gekkenwerk of het hoogtepunt in dit bizarre sportjaar? De meningen zijn verdeeld over de rentree van de 54-jarige Mike Tyson in de ring. Ruim vijftien jaar na zijn laatste gevecht gaat ’The baddest man on the planet’ zaterdagnacht de strijd aan met Roy Jones jr, (51), die ooit ook grossierde in wereldtitels. Het is een miljoenendans en bokscarnaval tegelijk. Maar wordt het ook een serieus gevecht?