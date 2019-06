Van Bronckhorst, Mols en Numan onder indruk van Ricksen

De net bij Feyenoord gestopte trainer Van Bronckhorst was samen met Numan en Mols, volgens daar ook aanwezige bezoekers, diep onder de indruk van de staat waarin Ricksen verkeert.

Anekdotes

Maar hoe ziek de oud-voetballer ook is, hij laat aan zijn omgeving weinig merken van zijn zorgen. Ricksen genoot van het bezoek. Hij kan weliswaar zelf niet meer praten en heeft veel beademing nodig, maar hij hoorde met plezier de mooie verhalen van vroeger aan. Verhalen waarbij hij zelf vaak het middelpunt was.

Zijn ogen twinkelden en er was meerdere keren een smile op zijn gezicht te zien tijdens het bezoek, als het trio oud-voetballers weer een anekdote ophaalde. De Limburger blijft onvermoeibaar strijden en wil later deze maand nog een meeting met fans proberen te doen, ook al raakt hij steeds vermoeider en kan hij niet meer lang bezoek hebben.

’Laatste avond’

In een emotionele videoboodschap kondigde Ricksen dit weekeinde ook zijn ’laatste avond’ aan. De voormalig profvoetballer vecht al vijf jaar tegen de ongeneeslijke ziekte ALS. De 42-jarige Nederlander verblijft sinds eind vorig jaar in een hospice in Schotland.

Ricksen laat in de videoboodschap weten dat een benefietavond op 28 juni in Glasgow zijn ’laatste’ wordt. „Omdat het heel moeilijk wordt voor mij, zal dit mijn laatste avond zijn.” Ricksen kan de laatste tijd alleen nog zijn ogen bewegen en communiceert via een spraakcomputer. „Kom, en laten we er een avond van maken om nooit te vergeten.”

Daarmee bedoelde hij overigens niet dat het zijn laatste avond wordt, maar dat hij zich niet meer in de ’spotlights’ zal bevinden en zal blijven vechten. De speler kreeg dit weekeinde bezoek van drie voormalige ploeggenoten en dat deed hem ongelooflijk goed.

Hospice

Ricksen besloot eind vorig jaar om niet meer naar zijn huis in Spanje terug te keren. „Nadat ik alle opties van de artsen heb aangehoord, heb ik besloten om hier naar een hospice te gaan”, liet hij destijds weten. „Ik kan ook niet meer vliegen vanwege een gebrek aan zuurstof. Ik heb professionele hulp nodig. Ik weet dat ik de rest van mijn leven hier verblijf. Er is geen andere keuze dan dit te accepteren.”