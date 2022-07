Premium Het beste van De Telegraaf

Na jaren kunnen de Britten weer schreeuwen voor een Tim Overweldigende aandacht voor Wimbledon-held Tim van Rijthoven

Door Tijmen Lensink

Tim van Rijthoven treft Djokovic in de achtste finale van Wimbledon Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Het is fantastisch voor het Nederlandse tennis, soms bijna niet te geloven en vooral heel goed. En het angstaanjagende is: Tim van Rijthoven kan nog beter. Dat zal zondag in de achtste finale van Wimbledon ook wel moeten om enige kans te maken tegen Novak Djokovic.