Instituut Sportrechtspraak wacht nog op officiële melding van Ajax over wangedrag Marc Overmars

De oud-international legde afgelopen weekeinde zijn functie als directeur voetbalzaken neer, nadat Ajax meldingen had gekregen van vrouwelijke werknemers over wangedrag van Overmars. Hij zou gedurende een langere periode aan meerdere vrouwelijke collega’s grensoverschrijdende berichten hebben gestuurd.

„Wij hebben nog geen melding ontvangen”, zegt directeur Henk van Aller van het ISR. „Wij vragen altijd aan betrokken partijen om een zo concreet mogelijke melding te doen. Dat kost doorgaans even tijd. We hebben hier geen deadline voor in onze reglementen. Al kunnen we wel aan de bel trekken bij de betreffende bond, in dit geval de KNVB, als het heel lang duurt.”

Zestig zaken

Nederlandse sportclubs hebben de plicht om zaken waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag te melden bij het ISR. Die afspraak is gemaakt met alle sportbonden, waaronder de KNVB. Als het ISR de melding van Ajax binnen heeft, gaan de onderzoekers eerst bepalen of het om een tuchtzaak gaat of om een bestuurskwestie.

Het ISR behandelde afgelopen jaar zestig zaken. Het aantal tuchtzaken liep de afgelopen jaren snel op, volgens Van Aller vooral als gevolg van het onderzoek van de commissie-De Vries in 2017 naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport en de toegenomen aandacht voor dit onderwerp. „Wij zijn afhankelijk van wat er op ons af komt. Dit onderwerp heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen door de MeToo-beweging en het rapport van Klaas de Vries. De sportbranche wil zo veilig mogelijk zijn door de meldingsbereidheid te vergroten en de drempel voor meldingen te verlagen”, aldus Van Aller. „Stap voor stap gaan we de goede kant op.”

Dankzij financiële steun van het ministerie van VWS heeft het ISR het personeelsbestand kunnen vergroten. „Alle stappen die worden genomen in de sport en in de hele infrastructuur die daaromheen wordt gebouwd, dragen eraan bij dat zulke zaken niet meer weggemoffeld worden in bestuurskamertjes”, aldus Van Aller. „Dit soort zaken verdient het om transparant, open en professioneel behandeld te worden.”