FC Utrecht en NEC schieten niks op met gelijkspel

FC Utrecht en NEC hadden de kans om met een overwinning een stap richting de subtop te zetten, maar hielden elkaar daarvoor uiteindelijk te veel in evenwicht. De thuisploeg, dit seizoen nog zoekende naar de vorm en de ideale samenstelling, kwam beter voor de dag dan in de afgelopen weken. Maar de betere kansen waren voor NEC en uiteindelijk mocht trainer Henk Fraser zich gelukkig prijzen met het optreden van zijn doelman Vasilis Barkas.

Barkas beresterk

Barkas werd door FC Utrecht in de zomer aangetrokken als back-up voor de beoogde eerste doelman Fabian de Keijzer, toen duidelijk werd dat die de seizoenstart niet zou halen. Er werd gekozen voor een huurconstructie, omdat de nieuwe keeper de ontwikkeling van De Keijzer niet in de weg mocht zitten. Inmiddels is De Keijzer al lang en breed weer fit. De goalie keepte alweer vier wedstrijden bij Jong FC Utrecht, zat tegen NEC voor de tweede keer op de bank en is ook weer opgeroepen voor Jong Oranje. Maar Barkas staat nog onder de lat en als hij blijft keepen, zoals hij tegen NEC deed, dan komt daar voorlopig geen verandering in.

Grootste kans

De Griekse doelman zorgde er in twee kritieke situaties voor, dat FC Utrecht niet op achterstand kwam. In beide gevallen dook NEC-aanvaller Magnus Mattsson in kansrijke positie voor hem op, maar hield Barkas zijn doel schoon. De grootste kans voor NEC, dat zonder de zieke spelmaker Oussama Tannane moest spelen, was voor Nany Landry Dimata. De Belg plaatste de bal in kansrijke positie echter naast het doel van Barkas.

Jasper Cillessen brengt redding. Ⓒ Pro Shots

Het team van trainer Henk Fraser trok de afgelopen weken na een moeizame competitiestart met twee zeges op rij (tegen Fortuna Sittard en Vitesse) het been bij. Dat vertrouwen was terug te zien in het spel. De thuisploeg speelde met veel energie en wist met name voor rust goed druk op de tegenstander te krijgen. Een goede rol was weggelegd voor middenvelder Can Bozdogan die een sterke indruk maakte en samen met Jens Toornstra een stevig blok vormde. Een van de meest bedrijvige spelers aan Utrechtse zijde was Othmane Boussaid, maar de kleine Belg wist zijn goede optreden niet te bekronen met een goal of assist.

Utrecht mist kansen

In de eerste helft ontbrak het FC Utrecht aan uitgespeelde kansen, maar in de loop van de wedstrijd waren er toch voldoende momenten, waarop de ploeg van Fraser de ban had kunnen breken. Bas Dost, Tasos Douvikas, Boussaid en de invallers Sander van de Streek en Daishawn Redan waren niet gelukkig in de afronding en de schoten van Bozdogan konden het verschil ook niet maken, waardoor Oranje-doelman Jasper Cillessen voor de tweede keer in zes duels de nul wist te houden voor NEC. Zijn FC Utrecht-collega Barkas heeft dat inmiddels drie keer in zeven wedstrijden gepresteerd en kon terugkijken op een prima prestatie, waarmee hij zijn team een punt bezorgde.