Argentijns geheim: interne conflicten ingeruild voor spirit in steun van Messi

Lionel Messi. Ⓒ Getty Images

De Argentijnen vormen in alle opzichten een gepeperde tegenstander voor Oranje in de kwartfinale van dit WK. Oranje heeft een historie met het grote voetballand, dat vorig jaar nog de Copa America won en ondanks een wat oudere Lionel Messi aan een geweldige periode bezig is. Alle achtergronden over onze tegenstander van vrijdag.