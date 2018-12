Vettel: 'Dan trek je verkeerde conclusies'

"Ik denk dat het fout is om op dit moment naar de tijden te kijken, dan trek je verkeerde conclusies", aldus de Ferrari-coureur, die een tijd van 1.17,182 reed. "De baan was vandaag ook behoorlijk snel en bovendien volgden we een iets ander programma dan de rest.

Vettel was vooral blij dat hij 188 rondjes had gereden. "Er zijn nog een aantal zaken die we moeten verbeteren, dus het was belangrijk om veel te rijden. "Qua betrouwbaarheid lijkt het helemaal goed te zitten. We hebben geen problemen gehad. De mannen en vrouwen in de fabriek hebben uitstekend werk verricht."

Sebastian Vettel ging donderdag razendsnel rond op het circuit van Barcelona. Ⓒ Reuters